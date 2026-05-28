Milano 16:17
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Nasdaq 16:17
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Dow Jones 16:17
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Londra 16:17
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Francoforte 16:17
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ON Semiconductor in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
ON Semiconductor in discesa a New York
Retrocede molto il produttore di componenti elettronici, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,97%.
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