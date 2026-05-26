New York: amplia l'ascesa ON Semiconductor

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di componenti elettronici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,46%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che ON Semiconductor mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,17%, rispetto a +1,73% dell' indice del basket statunitense ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di ON Semiconductor rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 128,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 122,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 134,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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