Vola a New York ON Semiconductor

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di componenti elettronici , che tratta in rialzo del 7,19%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ON Semiconductor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di medio periodo di ON Semiconductor confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 114,2 USD con primo supporto visto a 108,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 105,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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