Milano 13:56
49.626 +0,10%
Nasdaq 27-mag
29.974 0,00%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 13:56
10.391 -1,08%
Francoforte 13:56
25.038 -0,55%

Oro: 4.397,75 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.397,75 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.397,75 dollari l'oncia (-1,34%) alle 11:30.
Condividi
```