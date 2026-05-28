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Piazza Affari: in calo Technogym

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo Technogym
Pressione sul leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, che tratta con una perdita del 2,71%.
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