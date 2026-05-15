Piazza Affari: calo per Technogym

(Teleborsa) - Composto ribasso per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technogym , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Technogym mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 21,54 Euro. Rischio di discesa fino a 21,16 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 21,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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