Technogym scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - In forte ribasso il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , che mostra un -4,74%.



L'andamento di Technogym nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Technogym suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 18,59 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,56. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 18,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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