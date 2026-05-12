Piazza Affari: scambi in positivo per Technogym

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness , in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technogym rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Technogym sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 21,64 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 21,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 22,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```