Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,03%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technoprobe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,07 Euro. Primo supporto visto a 32,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 31,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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