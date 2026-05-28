Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,03%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technoprobe . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,07 Euro. Primo supporto visto a 32,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 31,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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