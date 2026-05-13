Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technoprobe. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,83 Euro. Primo supporto visto a 19,21. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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