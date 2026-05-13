Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Avanza l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che guadagna bene, con una variazione dell'1,99%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Technoprobe . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,83 Euro. Primo supporto visto a 19,21. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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