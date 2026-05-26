Milano 17:35
49.899 -0,64%
Nasdaq 20:04
29.934 +1,53%
Dow Jones 20:04
50.380 -0,40%
Londra 17:35
10.491 +0,24%
Francoforte 17:35
25.185 -0,80%

Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,64%

Il FTSE MIB chiude a 49.899,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,64%
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,64% e archivia la seduta a 49.899,22 punti.
Condividi
```