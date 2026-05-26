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Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,64%
Il FTSE MIB chiude a 49.899,22 punti
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26 maggio 2026 - 17.39
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Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,64% e archivia la seduta a 49.899,22 punti.
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