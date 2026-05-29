Francoforte: andamento sostenuto per Scout24

(Teleborsa) - Bene la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con un rialzo dell'1,87%.



La tendenza ad una settimana di Scout24 è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Scout24 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 70,27 Euro con area di resistenza individuata a quota 71,47. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 69,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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