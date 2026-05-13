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Francoforte: in forte denaro Scout24
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 13.00
Seduta decisamente positiva per la
società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che tratta in rialzo del 6,17%.
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