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Francoforte: in forte denaro Scout24

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in forte denaro Scout24
Seduta decisamente positiva per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che tratta in rialzo del 6,17%.
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