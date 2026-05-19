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Francoforte: Scout24, quotazioni alle stelle
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,
In breve
19 maggio 2026 - 09.50
Protagonista la
società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,13%.
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