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Francoforte: giornata depressa per Scout24
Migliori e peggiori
,
In breve
18 maggio 2026 - 13.00
Rosso per la
società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, che sta segnando un calo del 2,69%.
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