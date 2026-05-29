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New York: andamento negativo per Walmart

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Walmart
Retrocede la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, con un ribasso del 3,25%.
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