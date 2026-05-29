New York: giornata depressa per Walmart

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione , con una flessione del 3,25%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Walmart , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Walmart mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 113,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 117,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 111,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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