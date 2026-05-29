New York: giornata depressa per Walmart
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione, con una flessione del 3,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Walmart, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Walmart mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 113,5 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 117,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 111,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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