Walmart, vendite sopra le attese nel primo trimestre ma outlook deludente sul secondo

(Teleborsa) - Walmart , la più grande catena di supermercati e rivenditore al dettaglio del mondo, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 177,8 miliardi di dollari, in aumento del 7,3% (o del 5,9% a tassi di cambio costanti), grazie alla forte crescita dell'e-commerce (+26% a livello globale con risultati positivi in ??tutti i segmenti). Le vendite comparabili di Walmart negli Stati Uniti sono cresciute del 4,1% (rispetto alle stime di un aumento del 3,8%, secondo i dati LSEG).



L'utile operativo è aumentato del 5,0%, risentendo negativamente di un incremento di 250 punti base dovuto all'aumento dei costi del carburante nella distribuzione e nell'evasione degli ordini.



L'utile per azione rettificato è stato di 0,66 dollari ed esclude l'impatto, al netto delle imposte, di un utile netto di 0,02 dollari derivante da partecipazioni azionarie e altri investimenti, e di 0,01 dollari derivante da oneri di riorganizzazione aziendale.



Guardando al futuro, l'azienda fornisce le previsioni per il secondo trimestre, con un fatturato netto previsto in crescita del 4-5% (rispetto alle stime di un aumento del 5,09%) e un utile operativo rettificato in crescita del 7-10%, entrambi a valuta costante. L'utile per azione rettificato dovrebbe attestarsi tra 0,72 e 0,74 dollari (contro le aspettative di 75 centesimi). Le previsioni per l'anno fiscale 2027 rimangono invariate rispetto alle precedenti.



"I nostri risultati riflettono il nostro costante impegno nel fornire servizi di eccellenza in tutta l'azienda: esperienze di acquisto migliori, un assortimento più ampio e consegne più rapide - ha commentato il CEO John Furner - I nostri team stanno adottando tecnologie innovative, incrementando la produttività attraverso l'automazione e sviluppando soluzioni di commercio a margine più elevato. È un approccio disciplinato che ci sta aiutando a far crescere il business e a rafforzare i rendimenti".







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