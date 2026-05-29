New York: brillante l'andamento di Visa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di tecnologia per pagamenti globali , in guadagno dell'1,91% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Visa è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 333,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 327,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 323,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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