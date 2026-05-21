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A New York corre IBM

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre IBM
Brillante rialzo per la "Big Blue", che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,19%.
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