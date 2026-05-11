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New York: brillante l'andamento di Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Honeywell International
Scambia in profit il produttore di apparecchiature industriali, che lievita del 2,76%.
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