New York: in calo Visa

(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia per pagamenti globali , che presenta una flessione dell'1,86%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Visa rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Visa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 324 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 319,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 329.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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