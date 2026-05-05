New York: in calo Visa
(Teleborsa) - Ribasso per la società di tecnologia per pagamenti globali, che presenta una flessione dell'1,86%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Visa rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Visa rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 324 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 319,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 329.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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