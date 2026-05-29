New York: EchoStar scende verso 121,5 USD

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali , che soffre con un calo del 5,01%.



Lo scenario su base settimanale di EchoStar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, EchoStar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 127,2 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 121,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 132,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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