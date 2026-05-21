New York: seduta molto difficile per EchoStar

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di servizi satellitari e soluzioni di comunicazione a clienti governativi e aziendali , che mostra un -4,33%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che EchoStar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,83%, rispetto a -0,42% dell' indice del basket statunitense ).





Tecnicamente, EchoStar è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 140,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 132,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 147,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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