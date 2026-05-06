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New York: Jacobs Solutions scende verso 117,2 USD
Migliori e peggiori
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In breve
06 maggio 2026 - 20.00
Si muove in perdita
Jacobs Solutions
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 10,72% sui valori precedenti.
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