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New York: Constellation Energy scende verso 267,3 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Constellation Energy scende verso 267,3 USD
Ribasso per il fornitore statunitense di energia pulita, che passa di mano in perdita del 6,76%.
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