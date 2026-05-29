New York: giornata depressa per Caterpillar

(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra , con un ribasso del 2,01%.



Lo scenario su base settimanale di Caterpillar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Caterpillar confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 883,9 USD con primo supporto visto a 862,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 855,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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