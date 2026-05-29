New York: giornata depressa per Caterpillar
(Teleborsa) - Retrocede il gigante delle macchine movimento terra, con un ribasso del 2,01%.
Lo scenario su base settimanale di Caterpillar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Caterpillar confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 883,9 USD con primo supporto visto a 862,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 855,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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