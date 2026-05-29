New York: in forte denaro Palantir Technologies

(Teleborsa) - Grande giornata per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,40%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Palantir Technologies mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 155,2 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 147,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 162,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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