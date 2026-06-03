New York: seduta molto difficile per Palantir Technologies
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che tratta in perdita del 5,74% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Palantir Technologies più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Palantir Technologies è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 149,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 139,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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