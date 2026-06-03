Milano 17:35
50.038 -1,07%
Nasdaq 22:00
30.571 -0,29%
Dow Jones 22:03
50.687 -1,21%
Londra 17:35
10.332 -0,40%
Francoforte 17:37
24.796 -1,31%

New York: seduta molto difficile per Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Palantir Technologies
Ribasso per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che tratta in perdita del 5,74% sui valori precedenti.
Condividi
```