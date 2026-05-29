New York: spinge in avanti Atlassian

(Teleborsa) - Ottima performance per la società di software australiana , che scambia in rialzo del 5,74%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Atlassian rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Atlassian sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 100,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 97,07. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 104.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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