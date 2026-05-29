Rischi AI, Panetta (Bankitalia): stabiliti contatti con principali aziende globali del settore

(Teleborsa) - L'intelligenza artificiale "rende il quadro più complesso" per banche e regolatori nella gestione dei rischi cibernetici e "nelle ultime settimane sono emerse notizie su modelli avanzati in grado di individuare vulnerabilità nei sistemi informatici con rapidità e profondità senza precedenti". Lo afferma il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle Considerazioni Finali.



Pur non citato, è impossibile non pensare a Claude Mythos, il nuovo modello AI definito troppo potente per essere reso pubblico e rilasciato in fase di test solo a un ristretto numero di grandi aziende statunitensi.



"Questa capacità può accelerare la correzione delle debolezze, ma anche rafforzare l'azione dei criminali informatici, soprattutto quando i presidi adottati dagli intermediari sono inadeguati", aggiunge.



Secondo il Governatore, "una risposta efficace richiede azioni sia delle autorità sia degli operatori" e in questo senso la Banca d'Italia ha "stabilito contatti con le principali aziende globali del settore, con l'obiettivo di preparare un utilizzo appropriato dei nuovi modelli di intelligenza artificiale, una volta che saranno resi accessibili al pubblico, a difesa dei propri sistemi informatici e di quelli degli intermediari".



"Su questi stessi temi, nei giorni scorsi abbiamo avviato discussioni con le autorità nazionali, gli operatori finanziari e i loro fornitori di servizi informatici", aggiunge.

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