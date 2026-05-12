Fabio Panetta (Bankitalia) nuovo presidente della Banca dei regolamenti internazionali

Tutte le nomine

(Teleborsa) - Il board della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) ha eletto Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, come nuovo presidente. Panetta ricoprirà la carica per un mandato triennale, a partire dal 3 giugno, con il compito di definire l'orientamento strategico e politico della BRI, di supervisionarne la gestione e di svolgere i compiti specifici previsti dallo statuto.



Succederà a Francois Villeroy de Galhau, Governatore della Banca di Francia, che ha precedentemente annunciato la sua decisione di lasciare la Banca di Francia e si dimetterà dalla carica di presidente il 2 giugno.



I governatori delle banche centrali hanno anche annunciato una serie di altre nomine a capo di gruppi chiave della BRI, che è stata fondata nel 1930 a Basilea (Svizzera) e svolge la funzione di banca centrale delle banche centrali, promuovendo la cooperazione monetaria e finanziaria internazionale.



Gabriel Galípolo, Governatore della Banca Centrale del Brasile, è stato nominato presidente della riunione dei Governatori delle principali economie emergenti (EME), un forum per lo scambio di opinioni sugli sviluppi e i rischi macroeconomici e finanziari e su altre questioni rilevanti per le EME.



Michele Bullock, Governatrice della Reserve Bank of Australia, è stata nominata presidente del Consiglio Consultivo Asiatico, un organismo di comunicazione e coordinamento tra i membri della BRI nella regione Asia-Pacifico e la BRI stessa su questioni di interesse per la comunità delle banche centrali asiatiche.



Kazuo Ueda, Governatore della Banca del Giappone, è stato nominato presidente del Comitato sul Sistema Finanziario Globale, un forum delle banche centrali per il monitoraggio degli sviluppi del settore finanziario e l'analisi delle loro implicazioni per la stabilità finanziaria e la politica delle banche centrali.

Condividi

```