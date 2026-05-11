Vanguard, dividendi globali nuovo record a 421 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026

Sotto i riflettori finanziario e healthcare

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2026, i dividendi distribuiti a livello globale hanno superato il loro trend di lungo periodo, raggiungendo un nuovo record di 421 miliardi di dollari, in aumento del 6,7% rispetto ai 394 miliardi distribuiti nel primo trimestre del 2025. Una crescita sostenuta da fondamentali solidi, sebbene il confronto tendenziale sia stato influenzato da marcati fattori stagionali. È quanto osservato da Viktor Nossek, Head of Investment & Product Strategic Intelligence di Vanguard Europe.



Nel periodo gennaio-marzo 2026, la crescita netta è stata trainata quasi interamente dai mercati sviluppati, con le distribuzioni in Europa (escluso il Regno Unito) che sono aumentate del 34% a 68 miliardi di dollari. Tuttavia, il principale motore delle distribuzioni record – principalmente per ragioni stagionali – è stato il Nord America, dove i dividendi sono aumentati del 9% a 205 miliardi di dollari. Di conseguenza, quasi la metà delle distribuzioni globali di dividendi è attribuibile a quell’area. I dividendi sono aumentati anche nel Regno Unito, in Giappone e nella regione del Pacifico.



Finanziario e healthcare sono stati i due settori sotto i riflettori nel trimestre.



In particolare, ricorda Nossek, in Nord America, il settore finanziario è stato di gran lunga il principale motore di crescita, contribuendo con 8,3 miliardi di dollari, pari al 31% della crescita globale dei dividendi, grazie all’apporto degli aumenti di capitale e alla solidità degli utili. Dei 205 miliardi di dollari totali di dividendi distribuiti in Nord America, 45 miliardi provenivano dai titoli finanziari: una "chiara prova dell'influenza sproporzionata del settore", commenta l'esperto.



In Europa (escluso il Regno Unito), la crescita si è concentrata in larga misura nel settore healthcare. La maggior parte dell'incremento è stata generata da un numero limitato di aziende farmaceutiche, grazie all'aumento dei dividendi annuali distribuiti a marzo in un contesto caratterizzato da fondamentali solidi. Dei 17 miliardi di dollari di incremento complessivo dei dividendi europei, 7 miliardi di dollari provenivano dal settore sanitario.



Questi risultati hanno più che compensato i cali determinati dagli effetti di base registrati in Cina e nei mercati emergenti, in particolare nel settore finanziario. Nel complesso, il Nord America e l’Europa hanno contribuito alla crescita con 27 miliardi di dollari, mentre la Cina e i mercati emergenti hanno avuto un impatto netto negativo sulla crescita globale dei dividendi.



Il calo di 10 miliardi di dollari nei pagamenti dei dividendi da parte del settore finanziario cinese non riflette un indebolimento dei fondamentali, ma è il risultato di un effetto temporale. Le quattro maggiori banche sono passate a dividendi semestrali e hanno pagato i dividendi intermedi per il primo semestre del 2025 già nel dicembre scorso. Ciò ha anticipato i pagamenti all’anno solare 2025, lasciando solo distribuzioni limitate nel primo trimestre del 2026. Questo cambiamento ha pesato sui pagamenti del primo trimestre nonostante la capacità di distribuzione annuale sia rimasta invariata.



Anche i mercati emergenti, esclusa la Cina, hanno registrato un calo su base annua, riflettendo un primo trimestre del 2025 eccezionalmente forte, trainato principalmente dai titoli finanziari brasiliani.



Guardando al secondo trimestre, continua Nossek, "l'Europa (escluso il Regno Unito) dovrebbe dominare le distribuzioni di dividendi a livello globale, grazie alla stagione dei dividendi strutturalmente forte nei mesi di aprile e maggio. I titoli dei settori dell'energia e dei materiali potrebbero tornare a essere i principali motori di crescita nel corso del 2026, a condizione che i prezzi elevati delle materie prime persistano in presenza di rischi geopolitici".



"In un contesto in cui gli investitori danno sempre più priorità a distribuzioni stabili e a rischi di valutazione più contenuti, le società con bilanci solidi e rapporti di distribuzione sostenibili potrebbero continuare ad ampliare le proprie politiche di dividendi. Le strategie diversificate ad alto dividendo dovrebbero quindi rimanere una componente importante nel 2026, sia come strumento per stabilizzare i portafogli complessivi sia come fonte affidabile di reddito ricorrente", conclude l'esperto di Vanguard.

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