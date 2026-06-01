Milano 1-giu
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Nasdaq 1-giu
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Dow Jones 1-giu
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Londra 1-giu
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Francoforte 1-giu
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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,13%)

Il Nasdaq-100 apre a 30.295,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,13%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,13%, a quota 30.295,25 in apertura.
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