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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,02%)

Il Nasdaq-100 apre a 29.372,65 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,02%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,02%, a quota 29.372,65 in apertura.
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