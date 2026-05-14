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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,02%)
Il Nasdaq-100 apre a 29.372,65 punti
In breve
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Finanza
14 maggio 2026 - 15.33
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,02%, a quota 29.372,65 in apertura.
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