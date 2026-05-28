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Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,19%)

Il Nasdaq-100 apre a 30.030,63 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,19%)
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido +0,19%, a quota 30.030,63 in apertura.
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