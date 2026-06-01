Francoforte: seduta difficile per Hensoldt

(Teleborsa) - Si muove in perdita Hensoldt , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,96% sui valori precedenti.



L'andamento di Hensoldt nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Hensoldt è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 87,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 83,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 92,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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