Francoforte: seduta difficile per Hensoldt
(Teleborsa) - Si muove in perdita Hensoldt, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,96% sui valori precedenti.
L'andamento di Hensoldt nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Hensoldt è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 87,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 83,44. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 92,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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