Intel in rosso oscurata dal debutto di Nvidia nel mercato dei chip per PC

(Teleborsa) - La seduta prosegue in rosso per Intel Corporation , limando solo parzialmente le vendite delle contrattazioni pre-apertura di lunedì, penalizzata dall'ingresso di rilievo di Nvidia nel mercato dei processori per PC al Computex/GTC Taipei.



Al Computex 2026, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha presentato il nuovo processore N1X, sviluppato in collaborazione con Microsoft, che sarà integrato nel chip RTX Spark e debutterà nei prossimi computer Windows di Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo e MSI.



Questo sviluppo è considerato un cambiamento significativo per il settore dei PC, dato che Intel e AMD hanno dominato il mercato con processori basati su architettura x86 per decenni.



L'annuncio di Nvidia, pertanto, ha messo in ombra il debutto al Computex della CPU Xeon 6+ di Intel, basata sul suo processo produttivo 18A più avanzato, con la società che afferma che il modello di punta 6990E+ offre un miglioramento delle prestazioni per thread di circa il 30% rispetto al chip concorrente di AMD.



Ad aumentare la pressione, il sentiment degli analisti rimane un ostacolo: Mizuho Securities ha mantenuto oggi il rating "Hold" su Intel, mentre Barclays ha confermato il rating "Equalweight" con un prezzo obiettivo di 100 dollari, valore ampiamente inferiore ai recenti livelli di negoziazione del titolo.



Da evidenziare anche che la quota di mercato di Intel nel settore delle CPU per server è scesa al 54,9% nel primo trimestre del 2026, rispetto al 64,4% dell'anno precedente, mentre la sua posizione finanziaria è ulteriormente compromessa da un maggiore indebitamento derivante dal riacquisto di azioni proprie per 14,2 miliardi di dollari, finanziato in parte da un prestito ponte di 6,5 miliardi di dollari.

Condividi

```