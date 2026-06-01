Intel scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso per il principale produttore di chip, che tratta in perdita del 6,26% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Intel è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso dei semiconduttori, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 110,5 USD. Primo supporto visto a 105,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 103,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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