New York: calo per Insmed

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare , in flessione del 3,57% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insmed , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Insmed mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 101,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 105,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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