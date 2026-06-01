New York: calo per Insmed
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, in flessione del 3,57% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insmed, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Insmed mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 101,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 105,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 100,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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