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New York: Insmed in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Insmed in forte calo
In forte ribasso l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che mostra un -5,5%.
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