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New York: giornata depressa per Insmed

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Insmed
Ribasso composto e controllato per l'azienda biofarmaceutica globale attiva nello sviluppo di terapie per malattie gravi e rare, che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.
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