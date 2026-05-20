New York: scambi al rialzo per Amazon

(Teleborsa) - Avanza il colosso dell'e-commerce , che guadagna bene, con una variazione del 2,20%.



Il trend di Amazon mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gigante delle vendite sul web . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 267,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 261,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 257,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```