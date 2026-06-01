New York: preme sull'acceleratore ServiceNow

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che tratta in rialzo del 9,63%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ServiceNow più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 139,8 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 132,2. L'equilibrata forza rialzista di ServiceNow è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 147,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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