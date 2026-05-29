New York: preme sull'acceleratore ServiceNow

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale , che sta mettendo a segno un rialzo del 14,11%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ServiceNow più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di ServiceNow classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 126,9 USD e primo supporto individuato a 118,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 135.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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