New York: preme sull'acceleratore ServiceNow
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che sta mettendo a segno un rialzo del 14,11%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ServiceNow più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di ServiceNow classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 126,9 USD e primo supporto individuato a 118,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 135.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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