New York: si muove a passi da gigante Intuit

(Teleborsa) - Protagonista la società produttrice di software finanziari , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,27%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intuit più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo della società statunitense di software rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 368 USD, mentre i supporti sono stimati a 343,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 392,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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