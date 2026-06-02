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New York: Intuit scende verso 318,4 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Intuit scende verso 318,4 USD
Ribasso per la società produttrice di software finanziari, che tratta in perdita dell'8,96% sui valori precedenti.
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