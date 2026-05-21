Milano
16:42
49.188
+0,01%
Nasdaq
16:42
29.130
-0,57%
Dow Jones
16:42
49.954
-0,11%
Londra
16:42
10.463
+0,29%
Francoforte
16:42
24.664
-0,30%
Giovedì 21 Maggio 2026, ore 16.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Si muove in ribasso Intuit a New York
Si muove in ribasso Intuit a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
21 maggio 2026 - 16.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
società produttrice di software finanziari
, che perde terreno, mostrando una discesa del 20,43%.
Condividi
Leggi anche
New York: prevalgono le vendite su Intuit
New York: nuovo spunto rialzista per Intuit
New York: calo per Intuit
New York: scambi al rialzo per Intuit
Argomenti trattati
Intuit
(21)
Titoli e Indici
Intuit
-19,92%
Altre notizie
New York: Intuit, quotazioni alle stelle
New York: giornata depressa per Intuit
New York: vendite diffuse su Intuit
New York: seduta molto difficile per Intuit
New York: balza in avanti Intuit
A New York, forte ascesa per Intuit
Guide
Pensione integrativa: come funziona, quali forme esistono e quando conviene
Negli ultimi vent’anni il sistema pensionistico pubblico è stato progressivamente riformato in senso più restrittivo: l’età di uscita si è alzata, il metodo di calcolo è passato al contributivo e gli...
leggi tutto