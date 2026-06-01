Milano 15:20
49.776 -0,52%
Nasdaq 29-mag
30.333 0,00%
Dow Jones 29-mag
51.032 +0,72%
Londra 15:20
10.344 -0,62%
Francoforte 15:20
25.076 -0,12%

Piazza Affari: rosso per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per BFF Bank
Ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che presenta una flessione del 3,76%.
Condividi
```